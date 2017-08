Stelling: Als de parkeertarieven omlaag gaan, shop ik minder online

ASSEN - De parkeertarieven in Assen zijn de afgelopen jaren 'ongenadig verhoogd', met zestig procent. Dat meldt Detailhandel Nederland op basis van eigen onderzoek.

De brancheorganisatie vindt dat de parkeertarieven schandalig hoog zijn, afgezet tegen de winkelleegstand in de stad. De gemeente Assen vindt dat de nuance ontbreekt , omdat parkeren op straat juist duurder is gemaakt om auto's van straat te weren. Parkeren in garages is volgens Assen juist goedkoper geworden.Hoge parkeertarieven zijn winkeliers al jaren een doorn in het oog. Winkeliers hopen met lagere tarieven een bezoek aan de binnenstad aantrekkelijker te maken.Zouden lage parkeertarieven u overhalen om de stad in te gaan en niet meer online te shoppen? Of maakt u zich niet druk om de parkeerkosten als u inkopen doet?