Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Voor liefhebbers van natuur, sport, geschiedenis en muziek is er dit weekend weer van alles te beleven in Drenthe. Daarom zetten wij een aantal activiteiten voor u op een rijtje.

Overigens is het weer wat wisselvallig: zaterdag begint grijs en met een spat regen, maar geleidelijk wordt het mooier. Kijk voordat u op pad gaat dus vooral nog even naar de RTV Drenthe weersverwachting.Wie gek is op oude auto´s moet zaterdag zeker naar Ruinerwold, want daar vindt voor de 25e keer de Oldtimerdag plaats. Ruim 1400 voertuigen zijn er te bewonderen. De toegang is overigens gratis.Het is maar hopen dat het dit weekend een beetje waait, want in Emmen is de 29ste editie van het Internationaal Vliegerfestival . Het feest staat in het teken van honderden fraaie vliegers, van postzegelformaat tot exemplaren van duizend vierkante meter. Het internationale spektakel is bij de Grote Rietplas.Deze telt zeker mee voor dit weekend, maar is donderdag al begonnen. Het feest duurt tot 20 augustus. Wat mag je verwachten? Crossauto's, rare voertuigen, brommers, crossmotoren, muziek, ondeugd, vertier en kermis. Of zoals de organisatie zelf op de website schrijft: 'Boerenrock is rock en muziek voor de boer, maar ook een muziekstijl die veel al terug te vinden is bij de meer dan 20 bands die op het festival spelen.'Zowel zaterdag als zondag kunnen kinderen vanaf 7 jaar naar het Uilenweekend bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Eerst starten de kinderen met het kijken van de bioscoopfilm Uilenbal. De film Uilenbal gaat over de 8-jarige Meral die in haar nieuwe huis een muisje vindt. Ze noemt hem Piepiep. Stiekem neemt ze het muisje mee op schoolkamp, en dankzij de muis maakt ze nieuwe vrienden. Maar dan wordt Piepiep gegrepen door een uil. Meral gaat met haar nieuwe vrienden op zoek: ze beleven allerlei avonturen in de natuur, het wordt een ware expeditie.Na de film kunnen de kinderen zelf een braakbal pluizen en ontdekken wat de uil gegeten heeft.Op zondag is er een boerderijfair op de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen. De fair wordt gehouden rondom de boerderij waarbij u een kijkje kunt nemen op de blauwe bessenvelden. Daarnaast staan er ook andere standhouders met diverse producten uit de regio. Kinderen kunnen een rondje rijden op een pony en er is koffie met wat lekkers. De fair zal een landelijk en zomers karakter hebben.