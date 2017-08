Mestafsluiters roofgoed: mest lekt weg in Borger

Door de diefstal loopt de mest weg (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Het perceel is ondergelopen (RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

BORGER - Aan de Meerslagenweg in Borger is vannacht een afsluiter van een mestopslag gestolen. Mest is daardoor op het ernaast gelegen land gestroomd en in de sloot.

Volgens de gemeente Borger-Odoorn is het al de tweede keer dat de eigenaar van de mestopslag is bestolen van een afsluiter. "Het is een groot probleem. De afgelopen maanden is er al vier keer een afsluiter gestolen," zegt een woordvoerder van de gemeente.



"Het is de dieven waarschijnlijk om de oud-ijzerprijs te doen. De afsluiters wegen zo'n veertig tot vijftig kilo," aldus de woordvoerder van de gemeente.



Twee medewerkers van het waterschap Hunze en Aa's hebben de locatie vandaag geïnspecteerd. "De mest is in een droge greppel gelopen en heeft het oppervlaktewater niet bereikt," zegt een woordvoerder van het waterschap.



Vanmiddag om 16.00 uur reageert wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn in Drenthe Nu op Radio Drenthe op de mestkwestie.