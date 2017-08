Meppelink en Van Gestel wacht zware klus na zege

Meppelink op het WK in Letland (foto: EPA/Mario Ruiz)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel hebben de laatste zestien bereikt van het WK beachvolleybal in het Letse Jurmala.

Ze wonnen in de zogenoemde tussenronde van het Russische tweetal Motrich/Kholomina. Dat gebeurde in twee sets, 21-19 21-18.



Meppelink en Van Gestel stuiten nu op het Duitse tweetal Laboureur/Sude, dat als eerste is geplaatst.