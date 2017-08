Toe- en afritten A28 bij Eelde dit weekend dicht

De A28 ondergaat dit weekend op sommige plekken reparaties aan het wegdek (foto: RTV Drenthe/Karin Muler)

EELDE - Automobilisten die de komende nachten de A28 ten noorden van Assen willen gebruiken, moeten rekening houden met werkzaamheden. Vanwege spoedreparaties zijn de toe- en afrit bij Eelde en die van tankstation De Witte Molen afgesloten.

De toe- en afrit Eelde zijn van vanavond 20:30 tot 02:00 uur gesloten voor het verkeer in de richting Groningen. Voor het verkeer richting Assen zijn de toe- en afrit morgenavond vanaf 22 uur tot zondagochtend 6 uur dicht.



Morgenavond vanaf 23.00 uur is de toerit van het tankstation afgesloten. Dat duurt tot 5 uur zondagochtend.



