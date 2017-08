Voorzitter MKB Assen: Parkeren in Assen is niet te duur

ASSEN - De parkeertarieven in Assen zijn niet te hoog. Dat zegt voorzitter Peter Sluyter van Binnenstadsvereniging MKB Assen.

Hij reageert op een onderzoek van Detailhandel Nederland, waaruit blijkt dat in de Drentse hoofdstad de tarieven de laatste vijf jaar het hardst stegen van heel Nederland; zestig procent maar liefst.Sluyter: "Ik vind het een beetje een storm in een glas water. In het onderzoek is alleen gekeken naar het straatparkeren, terwijl we hier een jaar of tien geleden een aantal parkeergarages hebben neergezet, waardoor we uitstekende parkeermogelijkheden hebben, tegen zeer betaalbare prijzen."Sluyter sluit zich daarmee aan bij de gemeente, die baalde van het onderzoek , omdat het volgens burgemeester Marco Out onvolledig is."Je kunt hier parkeren voor 6 euro per dag. Dat is een onvergelijkbaar laag bedrag in verhouding tot andere middelgrote steden in Nederland", zegt Sluyter. "Natuurlijk wil iedereen zo laag mogelijke tarieven, maar het moet wel betaalbaar zijn."Volgens Sluter is het voorstelbaar dat een bezoek aan de Asser binnenstad aantrekkelijker wordt als de tarieven worden gehalveerd, "maar het moet wel mogelijk zijn."