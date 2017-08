Coevorden krijgt nieuw wooncomplex voor demente ouderen

COEVORDEN - In Coevorden komt een nieuw wooncomplex voor dementerende ouderen. Het gebouw komt op de plek van het zorgcentrum en dagziekenhuis Aleida Kramer.

De Saxenburgh Groep uit Hardenberg, waaronder Aleida Kramer valt, overziet het geheel.Henri Janssen, bestuursvoorzitter van de Saxenburgh Groep, is enthousiast. “We willen de traditionele verpleeghuizen omzetten naar kleinschalig wonen. Uit prognoses blijkt dat er de komende vijftien tot twintig jaar dit soort voorzieningen nodig zijn. We hebben gekeken naar de toekomst en wat we nodig zullen hebben in Coevorden.”Zo komt er een grotere groep specialisten naar Coevorden. Ook zal er ondersteuning komen van logopedisten, ergo- en fysiotherapeuten.Het nieuwe complex moet onderdeel worden van de centrumvoorzieningen van Coevorden. Janssen: "We gaan werken met kleinere eenheden, zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen en hun zorg kunnen krijgen." Komend voorjaar wordt er begonnen met de bouw van in totaal 68 appartementen.De appartementen worden ruimer, waarbij de ouderen het thuisgevoel behouden. Ook zijn er gemeenschappelijke ruimtes.Het dagziekenhuis wordt ondergebracht in het voormalige waterschapsgebouw. Dat gebouw is dit jaar gekocht door de Saxenburgh Groep