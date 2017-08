Assenaren gepakt voor bespuiten mensen op straat

ASSEN - Twee mannen van 21 en 23 jaar uit Assen worden verdacht van het bespuiten van meerdere mensen op straat. De politie meldde twee weken geleden dat het om een onbekende vloeistof ging.

Uit onderzoek blijkt nu dat de mannen maandag 31 juli waarschijnlijk met water om zich heen hebben gespoten. Dat gebeurde aan de Oude Molenstraat. Meerdere mensen, onder wie een baby van negen maanden en een man in een rolstoel werden geraakt. De politie heeft de plantenspuit die de mannen gebruikten afgepakt.Het Openbaar Ministerie moet bepalen of het duo strafrechtelijk wordt vervolgd.Op dezelfde dag heeft zich volgens de politie nog een incident voorgedaan waarbij iemand is bespoten. Dat slachtoffer liep wél letsel op. Om wat voor letsel het gaat, is niet duidelijk. Wel is helder dat de Assenaren van 21 en 23 jaar daar niet verantwoordelijk voor zijn.