Weinig moord en doodslag in Drenthe

ASSEN - In Drenthe zijn de afgelopen vijf jaar zestien mensen het slachtoffer geworden van moord en doodslag.

Alleen in Zeeland waren de afgelopen vijf jaar minder slachtoffers te betreuren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Relatief gezien staat Drenthe met 0,6 slachtoffers per 100.000 inwoners per jaar op de vijfde plaats. Alleen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant vallen meer doden door moord en doodslag.De meest geruchtmakende moorden van de afgelopen jaren in onze provincie zijn die op Berend Smit in november 2012 op het Dwingelderveld en die op het echtpaar Veenendaal in juli 2013 in Exloo. Daarvoor zijn de Hoogeveners Marcos en Admilson R. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot dertig jaar en dertig jaar met tbs. Het hoger beroep loopt nog. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist.Op de lijst met de 25 grootste gemeenten staat Emmen met 0,6 slachtoffers per 100.000 inwoners per jaar op de 20ste plaats. In Amsterdam worden jaarlijks de meeste mensen gedood.