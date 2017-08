Toer de Loes met Jarno Eggen: 'Eigenlijk heeft mijn hele leven met eten te maken'

Jarno Eggen is te gast in Toer de Loes (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Chefkok Jarno Eggen van de Groene Lantaarn in Zuidwolde verruilt de keuken vandaag voor de gele kever van Toer de Loes.

toerdeloes.nl

Eggen neemt Loes mee naar een snackbar in Nieuw-Weerdinge waar volgens de chefkok heel bijzondere kroketten gemaakt worden. In het programma praat hij onder meer over hoe hij begon met de Groene Lantaarn en over de hiërarchie in de keuken.