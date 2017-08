Pluimveebedrijven willen schadevergoeding

ASSEN - Veertig pluimveebedrijven, onder wie twee Drentse, stellen Chickfriend, Poultry Vision en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit aansprakelijk voor de schade aan hun bedrijven.

De pluimveehouders zijn getroffen door het fipronil schandaal en hebben zich gemeld bij advocatenkantoor Baut in Groningen. Dit kantoor vertegenwoordigt de pluimveehouders en probeert een vergoeding los te krijgen.Anita Winter, jurist van het advocatenkantoor: "De NVWA wist al in november 2016 dat er fipronil werd gebruikt in stallen door Chickfriend. Als ze dat toen gemeld zouden hebben, zou de schade veel beperkter zijn geweest. Veel van onze cliënten hebben hun stallen ná november 2016 laten behandelen."Hoe groot de schade onder de pluimveehouders is, is op dit moment nog niet bekend. "Een aantal boeren geeft aan dat dit in de tonnen loopt per bedrijf", aldus Winter.Een schadevergoeding los krijgen voor haar cliënten is niet het enige doel van het advocatenkantoor. "We hopen te bereiken door de krachten te bundelen met andere pluimveehouders, dat de overheid bereid is verder na te denken over een regeling en dat de schade beperkt zou kunnen worden. Een fonds voor de pluimveehouders in het algemeen, niet alleen voor de boeren die zich bij ons aansluiten."