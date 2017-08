Bos in Zuidlaren afgesloten voor potje paintball

Paintballen in het bos (foto: Pixabay.com)

ZUIDLAREN - Een deel van het Van Weringsbos bij Zuidlaren is woensdag niet toegankelijk voor wandelaars of mensen die er hun hond willen uitlaten. Het bos is dan namelijk het strijdtoneel van een paintballwedstrijd.

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud mogen eenmalig het bos gebruiken om een potje te paintballen. Dit was een idee van de jongeren zelf, vertelt jongerenwerker Evelien Korf. "We hebben met de jongeren zelf om tafel gezeten, en dit kwam als beste idee uit de bus."



Het bos heeft een rijke geschiedenis. Korf: "Er zijn grafheuvels en karrensporen. Daar wil je niet zomaar doorheen banjeren. In overleg met de gemeente hebben we een deel van het bos uitgezocht dat geschikt is om doorheen te rennen."



Geen probleem voor natuur

De verf en hulzen die gebruikt worden bij het potje paintballen zullen geen problemen opleveren. "Zowel de verf als de omhulsels zijn volledig biologisch afbreekbaar. Na een regenbuitje is er niets meer van terug te vinden", zegt jongerenwerker Korf.