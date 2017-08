'Studieboek pas kopen als je hem ook echt nodig hebt'

StudyStore Emmen (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

EMMEN - De vakantie is bijna voorbij, de boekenlijsten staan alweer online, dus dat betekent bestellen maar... Of toch niet?

Volgens Simone Hiemstra, manager operations bij StudyStore in Emmen, verandert het bestelgedrag van de studenten. Studenten bestellen steeds vaker op het laatste moment: "Wij zien dat in deze 24-uurseconomie studenten ook steeds later gaan bestellen, omdat ze gewend zijn dat er snel geleverd wordt", vertelt Hiemstra.



Niet alle boeken van de lijst

Ook het aantal boeken dat de studenten bestellen is afgenomen. Waar vroeger totale boekenpakketten gekocht werden, kopen ze nu steeds vaker alleen de boeken die ze echt nodig hebben.



Student en medewerker Youri Keen herkent dat. In september koopt hij zijn boeken, als het schooljaar al begonnen is. Omdat hij niet zeker weet of hij alle boeken van de lijst ook echt gebruikt. In de totale boekenlijst zijn er zo'n twee of drie boeken die hij toch niet nodig blijkt te hebben. "Dat is dan toch weer zestig euro", laat Keen weten.