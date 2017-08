Etstoel Anloo zoekt nieuwe opslagplek voor de vele kostuums

ANLOO - Vierhonderd vrijwilligers lopen morgen weer in middeleeuwse kleding rond door het dorpje Anloo. Het jaarlijkse dorpsfeest de Etstoel vindt daar dan plaats, wat betekent dat vrijwilligers deze week druk zijn met de voorbereidingen. Vooral de vierhonderd kostuums vroegen dit jaar veel tijd van de vrijwilligers.

De vrijwilligers waren vanaf mei al bezig alle kostuums uit te zoeken. Normaal is dit een klus voor operettevereniging A.D.O.. Zij verhuurden dertig jaar lang alle kostuums aan Stichting Etstoel Anloo, maar de verhuurvereniging sloot afgelopen november haar deuren."Ja, daar schrokken we toen behoorlijk van", zegt Janny Scholtens, bestuurslid van stichting Etstoel Anloo. "Gelukkig kregen we snel de geruststelling dat we de kleding mochten overnemen."De stichting kon de vierhonderd kostuums voor een geschikt bedrag kopen, wat de stichting de komende jaren veel geld bespaart in huurkosten. Wel zoekt Stichting Etstoel Anloo nog naar een geschikte locatie om al die kostuums op te slaan. De stichting heeft zelf een loods, maar die plek is te vochtig voor de vele kostuums."De gemeente heeft ons nu geholpen aan een tijdelijke opslagplaats", zegt bestuurslid Roelof Jan Bentum. De kleding hangt straks in de leegstaande school in Nieuw-Annerveen. "Maar zodra die school verkocht wordt, moet de kleding halsoverkop naar een andere plek toe." En die plek heeft de stichting nu nog niet.Daarnaast moet de stichting zelf voor de kostuums gaan zorgen, nu A.D.O. er niet meer is. Zo had de verhuurvereniging een naaiatelier, maakten ze zelf nog wel eens kleding bij en stelde de vereniging de kostuums samen. "We gaven gewoon de maten door aan A.D.O en dan zochten zij de kostuums bij elkaar", zegt Janny Scholtens.Maar ook dat moet de stichting nu zelf oppakken, waardoor vrijwilligers al vanaf mei bezig zijn goede kledingsetjes bij elkaar te zoeken. Vrijwilligers die sowieso al schaars zijn, want er komen weinig nieuwe vrijwilligers bij de stichting. Dat is ook te zien in de gemiddelde leeftijd van de acteurs die de Etstoel naspelen.Zo speelt actrice en bestuurslid Jannie Brinkman de rol van minderjarig meisje in de Etstoel van morgen. "We hadden natuurlijk liever een jonger meisje gehad die deze rol zou spelen", zegt Brinkman. Maar dat jongere meisje konden de acteurs niet vinden. En dan lachend: "Die hoefde ook niet zo bijgeschminkt te worden als ik! Maar goed, de pruik doet veel, dus de haarkleur wordt al anders."Voordat de rechtbank bestond, was de Etstoel het hoogste rechtscollege in Drenthe. Hier werd tot 1791 rechtgesproken. De Etstoel kwam vier keer per jaar bij elkaar, drie keer in de Jacobskerk in Rolde en één keer in Magnuskerk in Anloo. In Anloo wordt sinds 1986 ieder jaar de Etstoel nagespeeld. Hierbij wordt een zitting in scene gezet die gebaseerd is op een werkelijk gebeurde zaak uit het verleden.Morgen wordt de Etstoel acht keer opgevoerd in het kerkje in Anloo.