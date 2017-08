FC Emmen start seizoen met 2-0 zege in Waalwijk

VOETBAL - FC Emmen is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. In Waalwijk won de Drentse club met 0-2 van RKC. Cas Peters en Youri Loen waren de doelpuntenmakers.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Cas Peters zorgde kort voor de rust voor de 0-1 voosrprong door een penalty raak te schieten. In de tweede helft dacht Emmen twee keer op 0-2 te komen, maar een schitterend schot van Glenn Bijl spatte uiteen op de paal en lat en een treffer van Jeroen Veldmate werd afgekeurd vanwege hands.



RKC drong aan en kreeg via invaller Jari Koenraat de grootste kans op de 1-1, maar zijn inzet ging over. In de counter besliste FC Emmen het duel. In de 92e minuut schoot Joeri Loen hard raak na een combinatie tussen Hilal Ben Moussa en Alexander Bannink.



