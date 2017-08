In Beeld: Vliegerfestival in Emmen

Speciale aandacht voor nachtvliegeren (foto: persbureau Meter) Burgemeester Eric van Oosterhout opende het festival (foto: Persbureau Meter) Vliegeraars uit alle landen doen mee (foto: Persbureau Meter) Burgemeester Eric van Oosterhout opende het festival (foto: Persbureau Meter) Vliegers met lampjes stalen de show (foto: Persbureau Meter) Vliegers in alle vormen kleuren en maten (foto: Persbureau Meter) Vliegeren voor jong en oud (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Vanavond is jaarlijkse vliegerfestival in Emmen geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. Het is de 29ste editie van het festival.





Behalve het gewone vliegeren was er vanavond speciale aandacht voor nachtvliegeren: vliegers met lampjes eraan gingen de lucht in en stalen de show.



Lees ook: ​Opnieuw duizenden bezoekers verwacht op Internationaal Vliegerfestival in Emmen

Het vliegerfestival is tot en met zondag te bezoeken bij de Grote Rietplas in Emmen. Vliegeraars uit verschillende landen doen mee aan het festival. Zoals elk jaar kan Emmen op veel bezoek van vliegerliefhebbers rekenen: er worden 15.000 tot 20.000 mensen verwacht dit weekend.Behalve het gewone vliegeren was er vanavond speciale aandacht voor nachtvliegeren: vliegers met lampjes eraan gingen de lucht in en stalen de show.Het vliegerfestival is tot en met zondag te bezoeken bij de Grote Rietplas in Emmen.