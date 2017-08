Lukkien na zege: Bevestiging van goede voorbereiding

VOETBAL - Trainer Dick Lukkien kreeg gisteravond in Waalwijk de bevestiging die hoopte te krijgen na een prima voorbereiding. Zijn ploeg won met 2-0 van RKC en bewees daarmee en passant dat een slechte generale repetitie helemaal niet verkeerd hoeft te zijn.

FC Emmen start seizoen met zege in Waalwijk

Emmen werd vorige week, na een prima serie oefenduels tegen Vitesse, FC Groningen en Heracles Almelo, door De Graafschap met de neus op de feiten gedrukt. De club uit Doetinchem sneed als een mes door de boter en was met de 3-1 zege nog genadig. "Je kunt na vanavond concluderen dat dat een wake-up call is geweest", aldus Lukkien.De oefenmeester was niet tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. "RKC toonde veel ontzag voor ons, maar wij speelden te angstig en te onrustig. Ik had vooraf gezegd dat als RKC ons zou storen dat we niets moesten schromen de bal diep te spelen richting Bannink en Peters, maar dat namen we iets te letterlijk. In de tweede helft ging dat beter en was de veldbezetting ook beter. Onze backs gingen hogerop spelen en we vonden constant een vrije man op het middenveld zodat we ook voetballend bij onze spitsen kwamen. Ik heb dan ook genoten van ons optreden na rust. Het enige wat we ons in de tweede helft mogen verwijten is dat we de wedstrijd niet eerder beslissen door de 0-2 te maken.(FC Emmen-trainer Dick Lukkien)Toch leek Emmen in de 11e minuut van die tweede helft de marge op twee te brengen. Rechtsback Glenn Bijl vierde zijn geweldige treffer, een kanonskogel via lat en paal, al. Scheidsrechter Van den Kerkhof oordeelde echter dat de bal de doellijn niet was gepasseerd. Bijl: "Ik had in het veld echt het idee dat het een treffer was, maar helaas niet."(Glenn Bijl over zijn kanonskogel)De tweede treffer kwam er uiteindelijk toch. Youri Loen schoot in de extra tijd fraai binnen na een counter die werd opgezet door Hilal Ben Moussa en Alexander Bannink. "Ja, die bal zat er lekker in en dat in de 92e minuut na een aardige sprint vanaf onze eigen helft", lachte Loen.(Youri Loen, de maker van de 0-2)De meest opvallende spelers gisteravond in Waalwijk waren Keziah Veendorp en Hilal Ben Moussa. De twee spelers, die deze zomer overkwamen van FC Groningen lieten met name in de tweede helft zien waar ze toe in staat zijn. Veendorp stond vrijwel continu aan de basis van de opbouw, terwijl Ben Moussa vrijwel continu aanspeelbaar was op het middenveld en, eenmaal in balbezit, ook vaak een goed vervolg had. "Het is wel even wennen nadat ik een jaar niet heb gespeeld", vertelde Veendorp na afloop. "Of we bij FC Emmen een lange neus gaan trekken richting FC Groningen omdat we daar net niet zijn geslaagd? Nee hoor. We doen overal waar we komen gewoon ons best. Bij FC Groningen is dat helaas net niet gelukt, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden toch?"(Keziah Veendorp was één van de uitblinkers bij FC Emmen in Waalwijk)