Première in Shakespeare Theater afgebroken wegens stortbui

Regisseur Jack Nieborg (links) in gesprek met burgemeester Rikus Jager van Westerveld (rechts), CdK Jozias van Aartsen en diens echtgenote (foto: Annette Timmer)

DIEVER - De première van de voorstelling De Getemde Feeks in het Shakespeare Theater Diever is gisteravond voortijdig geëindigd.

Zeventien minuten na de pauze brak er een stortbui los. Het spel werd stilgelegd om de bezoekers van het openluchttheater de gelegenheid te geven regenkleding aan te trekken. Enkele minuten nadat het spel was hervat, besloot de organisatie de voorstelling definitief te staken omdat er onweer op komst was. Het onweer bleef achteraf beperkt tot één donderklap.



Het was niet de eerste keer dat een première in het Shakespeare Theater werd afgebroken. Ook bij Henry IV in 2006 was het weer spelbreker.