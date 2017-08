Auto op de kop in de berm in Hoogeveen

De bestuurder bleef ongedeerd (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is vanochtend een auto op de kop in de berm terecht gekomen.

De bestuurder reed vanaf de Schutstraat de oprit van de A28 op. Door onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg, waarna zijn voertuig op de kop in de berm tot stilstand kwam. De bestuurder raakte niet gewond.