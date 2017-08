Bestelbusje raakt van de weg en slaat over de kop

Busje op de kop in de berm (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op het Knooppunt Hoogeveen is vanochtend een bestelbusje over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen.





Eerder vanochtend sloeg in Hoogeveen ook al een De bestuurder raakte hierbij niet gewond. Het busje moest zwaar beschadigd afgevoerd worden door een berger. Het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.Eerder vanochtend sloeg in Hoogeveen ook al een auto over de kop