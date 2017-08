Gewelddadige transseksuele non zat onterecht in kliniek in Assen

ASSEN - De transseksuele, zelfbenoemde non Zuster Helena uit Delden zat onterecht op de psychiatrische afdeling van de forensische kliniek in Assen.

Dat zegt haar advocaat Roy van der Wal tegen RTV Oost . Van der Wal heeft haar gisteren opgehaald uit Assen en naar haar woonplaats in Overijssel gebracht.De 68-jarige transseksuele vrouw heeft zichzelf tot non benoemd en gaat in Delden over straat in een groot gewaad en een kruis om haar hals. Ze leeft al jaren in onmin met haar buurtgenoten. Ze werd al veroordeeld voor mishandeling, bedreiging, vernielingen, oplichting, diefstal en verkeersdelicten. Vorig jaar werd ze mishandeld door een buurtgenoot, omdat ze een vlag van de Duitse Kriegsmarine in haar tuin zou hebben opgehangen.In mei werd Zuster Helena veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Ze kreeg die straf voor het belagen van haar buren, het onnodig bellen van alarmnummer 112, diefstal van stroom en het valselijk invullen van de jaaropgave watergebruik.Gedragsdeskundigen zeiden dat haar gedrag mogelijk veroorzaakt wordt doordat haar hersenen aan het krimpen zijn. Verder onderzoek hiernaar werd in de psychiatrische kliniek in Assen gedaan. Na het onderzoek wilde de kliniek haar volgens advocaat Van der Wal niet laten gaan, terwijl ze niet verplicht was om te blijven. Pas toen Van der Wal dreigde naar de rechter te stappen, liet de kliniek Zuster Helena vrij.Volgens Van der Wal wil Zuster Helena Delden nu verlaten om in Duitsland te gaan wonen. Daar wil ze een kloosterorde vestigen.