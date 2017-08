In Beeld: de Etstoel in Anloo

ANLOO - Anloo stond vandaag in het teken van de jaarlijkse Etstoel. Dat is een dorpsfeest waarbij de inwoners zich in middeleeuwse kleding hullen en onder meer een historische rechtszitting naspelen.

De rechtszaak gaat over een jeneverstoker die z´n verantwoordelijkheid niet neemt."Hij heeft een jongedame zwanger gemaakt. Hij ziet af van zijn verantwoordelijkheid en komt er niet goed vanaf", vertelt Klaas Pot. Hij speelt jeneverstoker Jan Jacobs.Fotograaf Kim Stellingwerf was er in Anloo bij en maakte deze fotoreportage van de Etstoeldag:Bekend gezicht onder de vele bezoekers is waarnemend Commissaris van de Koning Jozias van Aartsen. Het is de eerste keer dat hij de Etstoeldag bezoekt. Van Aartsen is onder de indruk: "Die atmosfeer hier is echt bijzonder. Daar mag Drenthe trots op zijn."Ook Van Aartsen bezocht de rechtszitting in de Magnuskerk. "De Drost van toen is eigenlijk de Commissaris van de Koning van nu. Ik herken wel het een en ander", lacht Van Aartsen.Voorzitter van de Etstoeldag Paul Brood is positief over de vierduizend bezoekers."De opbrengsten van deze dag komen ten goede aan de kerk. Dit is echt uniek in Anloo."