Twee vrijwilligers gewond bij ongeluk op TT Circuit

De vrijwilligers zijn naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een ongeluk op het TT Circuit in Assen, waar dit weekend het Spettacolo Sportivo Alfa Romeo plaatsvindt, zijn twee mensen gewond geraakt.

Tijdens een race op het circuit raakten twee coureurs elkaar. Ze botsten vervolgens op een safety car, die over de kop sloeg. De twee inzittenden van de safety car raakten gewond. Na controle in het medisch centrum op het circuit zijn ze met een ambulance naar het ziekenhuis in Assen gebracht. Beide vrijwilligers zijn bij bewustzijn. De coureurs bleven ongedeerd.



Na de opruimwerkzaamheden werden de races op het TT Circuit weer hervat.