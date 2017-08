Oldtimerdag Ruinerwold viert jubileum: 'Het gaat om zien en gezien worden'

De Oldtimerdag in Ruinerwold. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe Luchien Kolk in zijn Plymouth uit 1942. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Voor de 25e keer namen oude auto's, tractoren en motoren bezit van Ruinerwold. De jubileumeditie van de Oldtimerdag trok vandaag opnieuw veel bezoekers.

Geschreven door Steven Stegen

Voorzitter Edwin Weide ziet Ruinerwold al vroeg vollopen met deelnemers en toeschouwers. "Het gaat om zien en gezien worden en dat al een kwart eeuw lang. We zijn een laagdrempelig evenement, met gratis toegang en ook deelnemers kunnen gratis komen. We zijn niet commercieel. Het zijn de 150 vrijwilligers en de sponsors die dit mogelijk maken."



Bij de aanmeldpunten is het al vroeg druk. Ook tijdens de jubileumeditie rijden er weer zo'n 1600 voertuigen van tenminste 25 jaar oud mee. Maar voordat de rit begint kunnen de bezoekers zich vergapen aan de in het dorp opgestelde oldtimers.



Unieke wagen

Luchien Kolk uit Ruinen valt op met zijn prachtige rode Plymouth uit 1942. "De enige uit dat jaar in Nederland", zegt hij stellig. "De productie stopte vroeg dat jaar, vanwege de oorlog." Kolk is trots op zijn unieke wagen, die hem plezier geeft, maar soms ook hoofdbrekens. "Er valt regelmatig wat aan te vervangen. Een nieuwe bobine, problemen met het schuifdak. Maar we rijden er veel mee. We zijn net terug uit de Harz."



Zo uit de showroom

Jan Dolfsma uit Meppel staat strak in het pak bij zijn Citroën uit 1921. Hij is er vanaf het begin bij in Ruinerwold. En zo lang klust hij ook al aan de auto. Maar het resultaat mag er zijn. De auto lijkt zo uit de showroom te zijn gerold. "Ik trek er zeker bekijks mee", glundert Dolfsma. "Ook van vrouwen, ja. Soms willen ze zelfs meerijden. Mooie auto's en vrouwen, die horen bij elkaar."