ACV na eerste voorronde uitgebekerd

ACV verliest van Hercules (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - ACV kreeg vanmiddag in de eerste voorronde van de KNVB beker een lesje in effectiviteit van Hercules. In een gelijk opgaande wedstrijd scoorden de Utrechters drie keer, terwijl ACV, de weinige kansen dat het kreeg, niet wist te benutten.

In de eerste helft waren de kansen schaars. Het spel speelde zich voornamelijk in de middencirkel af en beide ploegen kwamen nauwelijks voor het doel van de tegenstander. Vlak voor rust was er voor beide doelen enige opwinding, maar gescoord werd er voor de pauze niet.



Achterstand

Ook na rust veranderde het beeld van de wedstrijd aanvankelijk weinig, al kregen beide ploegen wel wat meer kansen. Na een uur spelen bracht Tyron Fonville de gasten aan de leiding. ACV mocht een corner nemen, maar uit een snelle omschakeling kwam Hercules op voorsprong.



Trainer Fred de Boer nam geen risico met zijn spelers en wisselde spits Pascal Huser, die zijn eerste minuten maakte voor de Assenaren en ook Romano Djababoe werd, uit voorzorg, naar de kant gehaald.



Fraaie krul

Hercules liet ACV het spel maken en sloeg nog twee keer toe. Fonville scoorde zijn tweede van de middag en twee minuten voor tijd bepaalde Fouad Belarbi, met een fraaie krul in de kruising, de eindstand op 0-3.



ACV kan zich nu volledig op de competitie richten. Volgende week zaterdag is Magreb'90 de eerste tegenstander van ACV in de Derde divisie. De wedstrijd in Assen begint om 14:30 uur.