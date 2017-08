Ingmar Berga skeelert naar brons bij ONK Hallum

Ingmar Berga pakt brons in Hallum (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SKEELEREN - Ingmar Berga uit Hoogeveen heeft brons gewonnen in de strijd om de open Nederlandse titel over 100 kilometer.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik was vorige week nog ziek. Ik had graag beter gereden hier", laat de Hoogevener weten.



Na een fotofinish ging de Nederlandse titel in Hallum opnieuw naar Chrispijn Ariëns. De Belg Bart Swings pakte het zilver.



In de finale maakte Berga deel uit van een kopgroep van zeven man. Bart Swings zette vervolgens de aanval in. Zijn voorsprong liep op tot een halve minuut. Maar Berga ging in de achtervolging en vormde zo een springplank voor zijn ploeggenoot Chrispijn Ariëns.



De Open Nederlandse titel bij de vrouwen ging naar Irene Schouten. Zij reden een wedstrijd over zestig kilometer.