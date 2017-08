Janneke Ensing verovert bergtrui in Noorwegen

Ook in het voorseizoen veroverde Ensing al een bergtrui, toen in Australie

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft na drie van de vier dagen de bergtrui veroverd in de Ronde van Noorwegen.

Geschreven door Karin Mulder

In de etappe van vandaag won ze de bergsprint, waardoor ze in punten gelijk kwam met Rosella Ratto. Maar de positie van Ensing in het algemeen klassement gaf de doorslag.



Haar ploeggenote Chloë Hosking won vandaag de etappe die eindigde in een massasprint. Ensing finishte in het peloton.



Morgen is de laatste etappe van de Ronde van Noorwegen. Daarin zijn nog drie bergsprints opgenomen.