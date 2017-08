Bas Dost blijft maar scoren

VOETBAL - Bas Dost is al vroeg in het seizoen op dreef voor Sporting Portugal. De oud-spits van FC Emmen droeg net als zijn ploeggenoot Bruno Fernandes met twee doelpunten bij aan een uitzege op Vitória Guimarães (5-0).

Dost scoorde in de 21e en 23e minuut. Hij maakte vorige week ook al de winnende treffer voor zijn ploeg tegen Vitória Setúba (1-0). Dost, vorig seizoen goed voor 34 doelpunten , scoorde niet in het eerste competitieduel met CD Aves (2-0).Sporting is na drie wedstrijden nog zonder puntenverlies, net als Rio Ave. Ook Benfica en FC Porto kunnen dit weekeinde nog de maximale score van negen punten uit drie duels halen.Overigens is Dost met zijn drie treffers in de eerste drie duels van het seizoen nog niet topschutter in Portugal. Jonas van Benfica maakte er namelijk al 4.