Kees de Bok slaagt voor training en krijgt rode baret in Irak

ASSEN/ERBIL - Kees de Bok heeft in Irak zijn rode baret gekregen. Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn op uitzending in Irak en krijgen pas na een zware opleiding de rode baret. En dat gold dus ook voor mascotte Kees.

"Na een fysiek zware training is Kees vanochtend de poort van onze meest noordelijke trainingslocatie in Irak binnen gemarcheerd en heeft de commandant van de Alfa-compagnie uit Assen hem zijn rode baret uitgereikt", laat de kapitein vanuit Irak weten.De witte bok is sinds 1944 de mascotte van het regiment Stoottroepen. De mascotte is overal waar de militairen zijn. De Stoters vonden in Irak ook een witte bok. Kees is de buurman van de generaal van het kamp.Sinds mei zitten de militairen uit Assen in Irak. Zij zitten daar vanwege de missie Capacity Building Mission Iraq. De groep uit Assen leidt de Iraakse veiligheidstroepen (ISF) en Peshmerga op.