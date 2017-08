Hurry-Up sterkste op E&O-toernooi

Petrusis, de nieuwe aanwinst van Hurry-Up in actie tegen Neuenhaus/Uelsen (foto: Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up won gisteren in sporthal Angelslo in Emmen een toernooi ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De formatie van trainer Martin Vlijm won achtereenvolgens van SG Neuenhaus/Uelsen, HSG Varel en E&O, de club die het toernooi organiseerde.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De laatste wedstrijd van de dag was het duel tussen de buren, die door Hurry-Up met 19-26 werd gewonnen.



Neuenhaus/Uelsen werd door de oranjehemden met 28-18 opzij gezet en HSG Varel was met 25-18 ook geen partij voor de Zwartemeerders.



Volgende week spelen Hurry-Up en E&O een toernooi in het Belgische Neerpelt.