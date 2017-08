Wordt het woensdag de enige zomerse dag van deze maand?

Er is beter weer op komst (foto: Karin Broekhuijsen)

ASSEN/EELDERWOLDE - Nederland beleeft woensdag waarschijnlijk de eerste echte zomerse dag van augustus. Verwacht wordt dat dan de grens van 25 graden aangetikt wordt.

"Dat gaat bij ons ook gebeuren", denkt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Ik verwacht een temperatuur van minstens 25 graden."



De temperatuur loopt de komende dagen langzaam op. "Dat gaat, zoals gewoonlijk, geleidelijk. Maar het gaat de goede kant op", aldus Van der Zwaag. "We krijgen in ieder geval drie droge dagen. Maandag en dinsdag wordt het eerst nog een graad of 20, maar woensdag gaat de temperatuur omhoog."



De kans is overigens groot dat het voorlopig bij deze ene zomerse dag blijft. Na donderdag wordt het weer wat minder warm.