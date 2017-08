Parachutiste gewond na harde landing in Hoogeveen

De parachutiste maakte een harde landing (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een parachutiste is vanochtend aan de Mr. Cramerweg in Hoogeveen gewond geraakt, nadat ze in een park terechtkwam.

"De parachutiste maakte een harde landing", laat een politiewoordvoerder weten. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.