Weiersbrug in Assen werkt weer na storing [update]

De brug ging niet meer dicht (foto: Van Oost Media)

ASSEN - De Weiersbrug ging vanmiddag een tijdje niet meer dicht. De brug aan de Weiersstraat had te maken met een storing.

"De storing is verholpen door een reset van de software", laat gemeentewoordvoerder Martin de Bruin weten. Hoe de storing is ontstaan, is nog niet duidelijk. "Dat wordt onderzocht."