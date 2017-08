Wielrenster Ensing wint bergklassement Ladies Tour of Norway

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten heeft het bergklassement van de Ladies Tour of Norway op haar naam geschreven.

Gisteren, op de derde dag van het toernooi, veroverde ze de bergtrui al en vandaag in de slotetappe wist Ensing stand te houden. In de etappe van vandaag eindigde ze op de 39ste plek.Marianne Vos veroverde het eindklassement in Noorwegen. De Australische Megan Guarnier werd tweede en Ellen van Dijk derde.