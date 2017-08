Minder koeien in Nederland: 'We melken nu drie keer per dag'

LHEEBROEK - Het is de Nederlandse melkveehouders gelukt om aan de wens van Europa te voldoen en de veestapel in te krimpen. "We moesten vier procent inleveren. Voor ons gaat het om vijftien koeien", zegt boer Martin Benning uit Lheebroek.

Het afgelopen half jaar zijn er in ons land 160.000 koeien afgevoerd. Daardoor is de fosfaatproductie flink gedaald en dat was voor Brussel een voorwaarde om de uitzonderingspositie voor Nederlandse melkveehouders in stand te laten. Daardoor mogen Nederlandse boeren verhoudingsgewijs meer mest gebruiken op hun land.Benning had op de peildatum in juli 2015 355 koeien. "Alle melkveehouders hebben moeten inleveren, maar minder koeien betekent minder melk. Sinds dit voorjaar zijn wij daarom vaker gaan melken. Dat doen we nu drie keer per dag. Daar hebben we de krimp aardig mee kunnen opvangen. Ook helpt het dat de melkprijs nu een stuk beter is", zegt de Drentse melkveehouder.Toch zijn de zorgen zeker niet voorbij. Volgend jaar mogen de boeren ruim acht procent minder fosfaat produceren. Wel kunnen ze fosfaatrechten van andere boeren kopen. "Als je wilt blijven produceren zoals nu of zelfs wilt uitbreiden, moet je dus flink investeren", legt Benning uit. Hij schat dat hij daarvoor twee tot drie ton op tafel moet leggen.Benning zit niet bij de pakken neer. "Of mijn vier kinderen ooit het bedrijf voort kunnen zetten, is een grote vraag. Maar ik ben ook niet heel negatief over de toekomst. Alleen wordt melken wel steeds meer topsport, voor de boer én voor de koe."