Feest, gezelligheid en heel veel modder tijdens Boerenrock

DROUWENERMOND - Modder, gezelligheid en veel races, dat was het Boerenrockfestival 2017.

"We zijn hier om bier te drinken en om een beetje op een crossmotor rond te jagen", vertelt een aantal jongens trots. "Je bent hier gewoon met een hele groep en dat maakt het mooi!"De regen hield de deelnemers niet tegen. Er werd volop geracet, gefeest en in de modder gespeeld. Toch veroorzaakte de modder wat opstoppingen op het parcours.Een aantal motorrijders stappen af en gaan te voet verder naar de uitgang van het parcours. Ook de auto's krijgen moeilijkheden zo halverwege tijdens de rit: "Er zijn zoveel auto's, als er dan zit er eentje vastzit, hoopt het zich op en is het einde verhaal", vertelt deelnemer Sander Haddering.Veel vastzittende auto's krijgen hulp van zowel de organisatie als van deelnemers. Zo af en toe zie je een auto een andere auto vooruitduwen. Ook heeft de organisatie trekkers ingezet zodat deze de vastzittende auto's uit de modder kunnen slepen. "Een race moet natuurlijk altijd veilig zijn", vertelt organisator Bjorn van der Veen. "De wedstrijdleiding kijkt of het nog verstandig is om door te gaan. De baan wordt geprepareerd en zo af en toe komt de zon weer door en kunnen we weer vrolijk verder."Haddering vindt de modder wel wat hebben: "De baan is erg zwaar, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer zijn charme; met de enkels door de blubber heen." Zelf heeft hij overigens nog niet vastgezeten. Kameraden van hem wel.Het meedoen aan deze race geeft een echte kick, vertellen de deelnemers. Haddering: "Jongens houden altijd een beetje van geluid en lawaai en rokende motoren. Als je dan bij de start staat, is het ongelooflijk. Je zou het een keer mee moeten maken."Niet alleen jongens doen mee, ook meiden vinden het hartstikke leuk. Zo ook Kim en Esmee, die samen meedoen. Zij hebben hun eigen auto verbouwd: "We hebben een oude auto over gekocht en die hebben we helemaal versierd. Het is een gele auto met smiley's", vertellen de dames. Niet alleen dat proces van versieren is leuk, maar ook de race zelf. Kim: "Het geeft gewoon een kick. Het is spannend en dan sta je daar bij die start en dan denk je: Oh daar gaan we weer! Dat is gewoon leuk."Vandaag is de laatste dag van het festival. Om tien uur moet het festivalterrein leeg zijn. Van der Veen verwacht dat tegen die tijd 30.000 bezoekers het festival, dat afgelopen donderdag begon, hebben bezocht.