Gerechtshof buigt zich over frauderend ex-raadslid Emmen

EMMEN/LEEUWARDEN - Voormalig GroenLinks-raadslid Jan Dijkgraaf uit Emmen verschijnt woensdag voor het gerechtshof in Leeuwarden vanwege de fraudezaak waarvoor hij in 2015 door de Asser rechtbank is veroordeeld.

Dijkgraaf (63) verduisterde tussen 2009 en en 2012 in totaal 61.000 euro van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.Nu) en GroenLinks in Emmen. Als penningmeester van Raadslid.Nu en GroenLinks maakte hij het geld over naar zijn eigen rekeningen.De rechtbank in Assen veroordeelde hem in januari 2015 tot 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook bepaalde de rechtbank dat hij 10.000 euro aan GroenLinks in Emmen moest terugbetalen. Bijna 18.000 euro aan gestolen geld moest hij daarnaast terugbetalen aan de staat.In 2013 was hij door de civiele rechter al veroordeeld tot het terugbetalen van 32.000 euro aan Raadslid.Nu.Dijkgraaf betuigde spijt tijdens de rechtszaak in Assen. Hij kwam naar eigen zeggen in financiële problemen toen zijn ouders beide vlak na elkaar overleden en hij hun begrafenissen moest betalen. Dat gebeurde in een periode waarin hij ook net zijn baan had verloren en een flinke lening had afgesloten.Het geld dat hij uit de kas van GroenLinks en die van Raadslid.Nu stal, gebruikte hij om zelf uit de financiële problemen te komen, verklaarde hij. Hij zei zich erg schuldig te voelen over zijn daden: "Schuld, schaamte en spijt moet ik de rest van mijn leven met me meedragen."