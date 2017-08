Klimaatbuffer tegen wateroverlast en droogte in zuidoosten van Drenthe

ZWEELOO - Natuurmonumenten is van plan om in het zuidoosten van Drenthe een 'natuurlijke klimaatbuffer' aan te leggen. Dit is een gebied dat ruimte geeft aan water in perioden van veel regen, maar dat ook water vasthoudt in droge tijden.

Hiervan profiteren naast de natuur ook de landbouw, recreatie, industrie en bewoners. Daarnaast spelen klimaatbuffers een rol in het voorbestaan van bijzondere planten en dieren.Het dal van het Drostendiep tussen Aalden-Zweeloo en de Verlengde Hoogeveense Vaart kan een prachtige klimaatbuffer worden, volgens Natuurmonumenten. Door hier meer water vast te houden, wordt bijvoorbeeld Coevorden beschermd tegen hoge waterstanden.In de bloemrijke gras- en hooilanden komen bedreigde diersoorten en plantensoorten voor, zoals moerassprinkhanen, otters, watersnippen en orchideeën.Samen met het waterschap werkt Natuurmonumenten in de Kerkhorsten en Koematen, ten noorden en ten oosten van landgoed De Klencke, aan hogere waterstanden, een kronkelende beek en nattere graslanden. Zo blijft het kwel- en regenwater langer in het natuurgebied en beschermt de klimaatbuffer de lager gelegen delen tegen wateroverlast droogte.Iets zuidelijker, in de Oosterhesseler Broeklanden, kan het natuurgebied geschikt worden gemaakt voor opvang van water in extreme situaties, zoals bijvoorbeeld in 2014 , toen er op veel plaatsen in Drenthe wateroverlast was door hevige regenval en onweer. In het kader van het samenwerkingsproject Klimaatbestendig Drostendiep zoeken Natuurmonumenten, waterschap, provincie en boeren uit hoe het gebied het beste ingericht kan worden.Natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, hebben in de afgelopen jaren al veel klimaatbufferprojecten gerealiseerd. In Noord-Nederland zijn dat bijvoorbeeld de Onlanden bij Groningen, het Hunzedal en Zuidlaardermeer, het Dwingelderveld en het Reggedal.