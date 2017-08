Defensie oefent vanaf vandaag met straaljagers boven Drenthe

Komende twee weken vliegen F-16's boven Drenthe (foto: Pixabay.com)

ASSEN - F-16 vliegers van de luchtmacht oefenen de komende twee weken boven Drenthe.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"De eerste week een missie waarin wij ons verdedigen tegen vijandelijke raketsystemen. We vliegen daarbij heel hoog en daar is weinig van te merken vanaf de grond", zegt majoor Nick, die de leiding heeft over de oefening.



De piloten van de straaljagers leren tijdens deze week wat ze moeten doen als iemand een raket op hun toestel afvuurt. "In Drenthe komen geen lanceerinstallaties te staan, we doen alsof", aldus de oefenleider.



Landmacht

"De tweede week, vanaf 28 augustus, oefenen wij in het ondersteunen van onze collega's van de Landmacht. Die werken overal ter wereld en hebben soms behoefte aan onze hulp", aldus majoor Nick.



Overlast

Defensie verwacht dat er op de grond niet veel te merken is van de oefening. "In de meeste gevallen klinkt het alsof er een gewoon verkeersvliegtuig over komt." Over het algemeen zullen de F-16's niet lager vliegen dan een kilometer of vijf.



"Een enkele keer zullen we lager vliegen. Dan gaat het om ongeveer 10 procent van de missies", aldus majoor Nick. De toestellen komen niet lager dan 450 meter. "Over het algemeen geldt dat we helemaal niet laag willen vliegen, want dan zijn we juist heel kwetsbaar."



Internationaal

Aan de zogenaamde Fighter Weapons Instructor Training doen in totaal 16 vliegtuigen uit België, Nederland, Portugal en Denemarken mee. De oefening boven Drenthe is onderdeel van een trainingsprogramma dat in totaal zeven maanden duurt.



De komende weken zullen ze ongeveer twee keer per dag met vier vliegtuigen trainen. De F-16's vertrekken vanaf vliegbasis Leeuwarden.