Aardappelcampagne vandaag van start

De jaarlijkse aardappelcampagne van Avebe is begonnen (foto: RTV Drenthe / Nico Swart)

GASSELTERNIJVEEN - De jaarlijkse aardappelcampagne van Avebe is vanmorgen begonnen.



Vrachtwagens vol aardappels gaan weer op weg naar onder andere de fabriek in Gasselternijveen. Avebe haalt zetmeel en eiwitten uit de aardappels. Deze stoffen vind je terug in snoepjes, papier, cement, lijm en diervoeding.



Vanmorgen vroeg zijn de eerste aardappels naar Gasselternijveen gebracht.Het is nog te vroeg om iets over de opbrengst te kunnen zeggen.



De campagne duurt tot ongeveer april. De laatste jaren probeert Avebe de campagne te rekken om op die manier langer eiwitten uit aardappels te kunnen winnen.