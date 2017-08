Stelling: Alle brugklassers moeten een gratis smartphone krijgen

DEN HAAG - Duizend brugklassers in Den Haag die opgroeien in gezinnen met weinig geld krijgen een smartphone met toegang tot internet.

Zonder internetverbinding en mobiele telefoon missen jongeren de aansluiting met de digitale samenleving, vinden de initiatiefnemers. Het project wordt onder meer gefinancierd door de gemeente Den Haag, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile en Samsung.Alle kinderen krijgen bij de uitreiking van de telefoons uitleg over verstandig mobiel gedrag zoals de risico's van sexting, verkeersveiligheid en het financieel verantwoord omgaan met de smartphone.Een gratis smartphone voor kinderen uit Haagse minima-gezinnen dus. Vindt u dat dit initiatief landelijk doorgevoerd zou moeten worden? En zouden alle brugklassers, dus niet alleen uit arme gezinnen, hiervoor in aanmerking moeten komen? Of vindt u juist dat het van de zotte is dat de overheid zich met gadgets voor kinderen bemoeit?