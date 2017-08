Honderd voetbalvelden aan zonnepanelen op boerendaken

Er worden 416.000 panelen op daken van 310 melkveehouders geplaatst (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Bij 310 melkveehouders die zijn aangesloten bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina worden de komende periode 416.000 zonnepanelen aangebracht. Deze zijn samen goed voor een oppervlakte van ruim honderd voetbalvelden en leveren stroom die gelijk staat aan de energiebehoefte van 33.000 huishoudens.

De opgewekte elektriciteit is goed voor een vijfde van de stroombehoefte van de Nederlandse productielocaties en kantoren van de zuivelonderneming. FrieslandCampina vroeg in maart bij het ministerie van Economische Zaken een subsidie van ruim 200 miljoen euro aan voor de installatie van panelen. Toen was de exacte invulling en omvang van het zonnestroomproject nog niet geheel duidelijk. Die subsidie is nu toegekend.



Hoeveel melkveehouders in Drenthe zonnepanelen op hun daken krijgen, is onduidelijk. Een woordvoerder van FrieslandCampina zegt daar geen cijfers van de te hebben.



De melkveehouders krijgen een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel voor het beschikbaar stellen van het dak. Ook kunnen zij de groene stroom gebruiken zonder zelf meteen te hoeven investeren in zonnepanelen. Het betreft vooralsnog alleen boeren met daken van minstens 1000 vierkante meter.



Later dit jaar volgt een tweede intekenronde voor leden van FrieslandCampina. Daarvoor zal wederom subsidie worden aangevraagd. Volgens de zuivelcoöperatie hebben zich al honderden melkveehouders gemeld.