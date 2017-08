Zwembad de Zwaoi bijna kopje onder

Zwembad de Zwaoi zit in geldnood (foto: archief RTV Drenthe)

VALTHERMOND - Zwembad de Zwaoi in Valthermond zit in financiële moeilijkheden. Na een technische storing aan het hoogspanningsnet raakte een groot deel van de apparatuur van het zwembad beschadigd.

De schade loopt inmiddels tegen de 40.000 euro en het zwembad dreigt te verzuipen in betalingsachterstanden.



Alles met een stekker was stuk

In de nacht van 19 mei zorgde een piekspanning ervoor dat alle elektrische apparatuur die op dat moment aangesloten was, doorbrandde. Alle adapters van bijvoorbeeld modems en telefoons waren kapot, maar ook het koffiezetapparaat en de magnetron. De grootste verliespost kwam door de schade aan de technische installatie: alle zes cv’s waren buiten werking en moesten gerepareerd worden. Ook konden de dekkleden niet meer uit worden gerold, omdat de elektrische aansturing stuk was.



Toen de schade een dag later duidelijk werd, is er door de vrijwilligers en bedrijven waarmee het zwembad samenwerkt hard gewerkt om alles waar mogelijk weer te herstellen, zodat het bad weer open kon. Inmiddels was ook duidelijk geworden dat de schade volledig te herleiden was naar een losse fasedraad in een verdeelkastje van netbeheerder Enexis.



Enexis is aansprakelijk

In eerste instantie leek het daarmee een duidelijk geval van gevolgschade te worden, maar de hoogte van de schade is inmiddels opgelopen tot bijna 40.000 euro. Vanwege de hoogte van dit bedrag schakelde Enexis een schade-expert in, die de schade kwam opnemen. Volgens schade-expert was de schade te wijten aan Enexis, laat voorzitter Annemiek de Groot van zwembad de Zwaoi weten. De expert was hoopvol over een snelle afhandeling.



Drie maanden later is er nog geen cent uitgekeerd, maar de rekeningen stapelen zich wel verder op. De gemeente Borger-Odoorn is van begin af aan op de hoogte van de situatie, maar is volgens de Zwaoi vooralsnog niet in staat om het zwembad een reddingsboei toe te werpen. Het gevolg is dat sommige grote facturen nog steeds niet betaald zijn en er binnenkort ernstige betalingsproblemen dreigen.



De bodem is in zicht

Voorzitter Annemiek de Groot is teleurgesteld in het uitblijven van een overbruggingskrediet door de gemeente. “We teren nu op de coulance van enkele bedrijven om niet met aanmaningen en deurwaarders te dreigen. Dat moet niet. We hebben sinds vorig jaar al in een nieuwe begroting duidelijk gemaakt aan de gemeente dat onze financiële reserves niet toereikend zijn om een crisis als deze op te kunnen vangen. Dat blijkt nu maar weer.”



Een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn laat weten dat de gemeente 'ermee bezig is'. Inhoudelijk wil de gemeente niet reageren.



Enexis heeft de schadepost vanwege de hoogte inmiddels doorverwezen naar hun eigen verzekeraar, waardoor een eventuele uitbetaling nog langer op zich zal laten wachten. Omdat het water de Zwai aan de lippen staat, heeft de schade-expert Enexis wel gevraagd een voorschot te betalen, maar ook dat is nog niet betaald.



Een woordvoerder van netwerkbeheerder Enexis zegt contact op te nemen met voorzitter De Groot van de Zwaai. Hij komt later vandaag met een reactie.