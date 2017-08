Huis in Borger gesloten vanwege hennepkwekerij

De kwekerij is na de ontdekking meteen ontmanteld (foto: Van Oost Media)

BORGER - De gemeente Borger-Odoorn heeft het huis aan de Kubbing in Borger waar vorige maand een hennepkwekerij werd ontdekt, voor drie maanden gesloten.

In het huurhuis stonden 850 planten verdeeld over de slaapkamers, de zolder en de badkamer. De huurder is aangehouden. De eigenaren van het huis hebben volgens de gemeente niks met de wietkwekerij te maken.Borger-Odoorn sluit drugspanden als maatregel om onder meer hennepteelt de bestrijden.