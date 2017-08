Green Mountain Tour wil doorgroeien tot wielertweedaagse

Green Moutnain Tour (foto: website Green Mountain Tour)

WIELRENNEN - De Green Mountain Tour heeft grote ambities. De toertocht voor wielrenners en mountainbikers, met onder meer een dubbele beklimming van de VAM-berg in Wijster, wil volgend jaar doorgroeien tot een tweedaagse.

Geschreven door Karin Mulder

Tijdens de eerste editie van vorig jaar gingen 1460 renners van start.



“We willen stapje voor stapje groeien tot 10.000 deelnemers. De Cascaderun in Hoogeveen is een mooi voorbeeld. Misschien dat we op vrijdag zelfs nog een proloog gaan organiseren”. Dat zegt Edward Doorten uit Pesse. Samen met wielerverenging De Peddelaars uit Hoogeveen is zijn bedrijf Green Planet verantwoordelijk voor de organisatie van de Green Mountain Tour.



Openstelling VAM uitgesteld

De geplande openstelling van de VAM-berg voor publiek laat nog even op zich wachten omdat er eerst aanvullend onderzoek moet worden gedaan over de bodemgesteldheid.



De Green Mountain Tour is voor moutainbikers en wielrenners. Voor de wegrenners zijn vier routes uitgezet (60, 90, 120 of 160 km) en er zijn drie mountainbikeroutes (40, 55 of 75 km). De tweede editie van de toertocht is op zaterdag 9 september.