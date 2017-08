Oud-gedeputeerde Margriet Brink-Massier (64) overleden

Oud-PvdA-gedeputeerde Margriet Brink-Massier (64) overleden (foto: Annette Timmer)

ZWOLLE/ASSEN - In haar woonplaats Zwolle is gisteren oud-gedeputeerde van Drenthe Margriet Brink-Massier plotseling overleden. Ze is 64 jaar geworden.

Geschreven door Margriet Benak

Margriet Massier was namens de PvdA gedeputeerde van cultuur en welzijn in de provincie Drenthe van 1999 tot 2003.



Daarvoor was ze al jaren politiek actief in Drenthe. Vanaf 1990 was ze fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Zuidwolde. In 1995 trad ze toe tot de Provinciale Staten voor de PvdA. Een jaar later werd ze fractievoorzitter.



Ze zat vanaf 1999 een periode als gedeputeerde in een college van Gedeputeerde Staten met onder anderen Henk Weggemans (PvdA), Ali Edelenbosch (PvdA) en Sipke Swierstra (VVD). Commissaris was toen Relus ter Beek.



Aan wieg Oktobermaand Kindermaand

Margriet Massier stond als cultuurgedeputeerde van Drenthe mede aan de wieg van de Oktobermaand Kindermaand. Dankzij dit project kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar door allerlei bijzondere activiteiten bij tientallen musea en instellingen kennismaken met cultuur.



Oktobermaand Kindermaand vierde vorig jaar het 15-jarig jubileum en is inmiddels overgewaaid naar de provincies Groningen en Friesland.



Kamp Westerbork

Margriet Massier was na haar vertrek uit Drenthe actief als hoedenontwerpster in Zwolle. Verder bleef ze bestuurlijk actief in Drenthe. Ze was vanaf april 2003 voorzitter van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en sinds 2013 lid van de Raad van Advies.



Zaterdagmiddag is er een afscheidsdienst in theater Odeon in Zwolle.