Mooi Wark gered van faillissement [update]

William Bossong en erachter, Arnold Kuik, Bert Koops en John Roffel van Mooi Wark met hun advocaat en boekhouder in de rechtszaal (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ASSEN - Mooi Wark en boekingskantoor Holties Producties hebben een akkoord bereikt in de rechtbank in Assen. De band, die in financiële problemen zegt te zijn geraakt door het uitblijven van betalingen van hun optredens door Holties, krijgt een flinke som geld van het boekingskantoor. Daardoor is de band gered van een faillissement.





De advocaat van Mooi Wark zei vanochtend in de rechtszaal dat de band het nog maximaal drie tot vier maanden kon uitzingen, gezien de financieel nijpende situatie. "Mooi Wark staat aan de rand van de afgrond", aldus Baltus.



Bodemprocedure?

Mooi Wark heeft sinds 2010 een contract met Holties Producties. De kort-gedingrechter doet geen uitspraak over of de band de afgelopen jaren te weinig betaald heeft gekregen. Als Mooi Wark daarbij blijft kan de band een bodemprocedure starten. Zo'n procedure duurt veel langer.



Nadat hij beide partijen uitgebreid had gehoord, stuurde rechter ze rond de middag de gang op met het advies het verleden te parkeren en alleen te praten over de nijpende situatie van nu. Met succes dus. Tot nu toe hadden Mooi Wark en Holties sinds het ontstaan van het conflict niet met elkaar om de tafel gezeten.



Niet meer zwartmaken

De band en het boekingskantoor hebben op verzoek van Holties ook afgesproken dat ze niet met de media praten over de zaak. De band deed dat tot nu toe wel en daarover stapte Holties op zijn beurt naar de rechter: de directeur stelde dat het boekingskantoor zwartgemaakt werd en daardoor schade opliep.