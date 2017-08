ASSEN - "Als dit nog drie tot vier maanden zo doorgaat, gaat Mooi Wark ter ziele." Dat zei advocaat Joey Baltus van de band vanochtend in de rechtszaal in Assen. Hij doelt erop dat boekingskantoor Holties Producties uit Ruinen de band snel weer voor hun optredens moet gaan betalen, omdat Mooi Wark het anders financieel niet redt.

"Mooi Wark staat aan de rand van de afgrond", aldus Baltus. De boerenrockband daagde Holties Producties voor de rechter, omdat het Ruiner bedrijf stelselmatig te weinig zou hebben betaald voor hun optredens. Mooi Wark had sinds 2010 een contract met Holties. De band schat dat het om 100.000 euro gaat.De rechter stuurde de band en de directeur van Holties de gang op om er samen uit te komen. Het conflict over het geld is in drie maanden tijd erg hoog opgelopen en de rechter vroeg zich af waarom de beide partijen niet eerder met elkaar om tafel hadden gezeten.Het was de nieuwe boekhouder die ermee kwam dat Holties jarenlang te weinig zou hebben betaald. Het Ruiner bedrijf spreekt dat tegen. Holties daagde ook Mooi Wark voor de rechter, omdat de bandleden het bedrijf ten onrechte zouden zwartmaken.De kort-gedingrechter stelde voor het verleden eerst te laten rusten en nu te praten over de al geplande optredens voor de rest van dit jaar en volgend jaar. Holties betaalt de band vanwege het conflict sinds eind juni helemaal niks meer en dat veroorzaakt het geldtekort. Volgens de rechter hebben beide partijen er belang bij dat de kou uit de lucht gaat en er weer betaald wordt. Hij raadde ze aan om met de administratie erbij om de tafel te gaan.Het conflict over de periode van 2010 tot en met vorig jaar zou dan in een bodemprocedure kunnen worden uitgevochten. Beide partijen overleggen nu of ze dat willen.