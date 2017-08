Nieuwe wandelroute langs oude zandwinning Gasselte

Volgende week gaat de nieuwe wandelroute open (foto: Pixabay.com)

GASSELTE - De bossen rond zwemplas Het Nije Hemelriek zijn een wandelroute rijker. De route gaat de 'Gasselterveld-wandeling' heten. Hij loopt slingerend door de het oudste stukje bos van dat gebied, de Gasselterdennen.



"Het is een spannend pad, dat uitkomt op een heuvel, waarbij je uitkijkt over de voormalige zandwinning", vertelt boswachter Martijn Harms. "We weten dat mensen worden aangetrokken door het blauwe water van de zandwinning. Op deze manier kunnen ze er op een veilige manier toch van genieten."



Gevaarlijk

Want de plas die ontstaan is door de zandwinning is gevaarlijk. Op sommige plekken is het water vijftig meter diep. Ook zijn de walkanten van los zand, die zomaar in kunnen storten. Boswachter Harms verwacht niet dat wandelaars stiekem een duik nemen in het verboden water. "Er loopt sinds drie jaar ook een mountainbike-route langs. Het is nog nooit voorgekomen dat die fietsers daar gaan zwemmen."



Boete

Als mensen de gevaarlijke zandafgraving wel van dichtbij willen zien, hangt ze een fikse boete boven het hoofd. "Voor het hele gebied geldt een vrije toegang op wegen en paden. Als mensen in het bos daarvan afwijken, waarschuwen we. Maar als ze langs de zandwinning lopen of er zelfs in gaan zwemmen, schrijven we direct een boete uit." Die boete is fors: 90 euro.



Volgende week

Deze week worden de routepalen de grond in geslagen. "Als alles meezit kunnen we volgende week de eerste wandelaars verwelkomen", lacht boswachter Harms. De wandelroute wordt vier-en-een-halve kilometer lang.