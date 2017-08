Scholten Cycling onderneemt laatste poging om schadegeld te innen na fietsendiefstal

DALEN - "Dit moet de allerlaatste poging zijn om eruit te komen", verzucht Marthijs Wegdam van fietsenzaak Scholten Cycling uit Dalen. Wegdam doelt op een persoonlijk gesprek met verzekeraar Interpolis en Rabobank Emmen-Coevorden, waarbij er gesproken wordt over het uitkeren van schadegeld.

Wegdam wacht nog steeds op het schadegeld nadat zijn fietsenzaak werd leeggeroofd . Die schade loopt in de twee ton. Verzekeraar Interpolis, onderdeel van Rabobank, weigert uit te keren . Interpolis stelt dat de beveiliging van het pand ten tijde van de inbraak niet up-to-date was. "En sindsdien is het zwarte-pieten begonnen. Iedereen houdt de kaken stijf op elkaar."Binnenkort, na de vakantie, ziet het er dan toch naar uit dat er schot in de zaak komt. "Althans, dat hoop ik", zegt Wegdam. "Het doel is wel om eruit te komen, maar dit is echt het laatste redmiddel."Als de betrokken partijen er niet uitkomen, ligt plan B klaar. "Dan stap ik direct naar de rechter. Dan is het klaar."